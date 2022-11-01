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Общество

Минобороны РФ сообщило о начале осеннего призыва

Осенний призыв граждан на военную службу начался сегодня, 1 ноября. Об этом заявило Минобороны России, сообщает газета «Известия».

«В соответствии с Указом президента Российской Федерации от 30 сентября 2022 года № 691 для прохождения военной службы осенью этого года планируется направить 120 тысяч человек», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что осенний призыв пройдет во всех муниципальных образованиях всех субъектов РФ, за исключением 24 муниципальных образований пяти субъектов России: Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краев, а также Республики Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа.

Предстоящая призывная кампания, по данным Минобороны, не связана с проведением специальной военной операции на Украине. Мероприятия призыва будут проводить в плановом порядке, согласно действующему законодательству РФ. 

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