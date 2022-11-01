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Общество

До +10 градусов и дождь прогнозируют сегодня в Псковской области

Переменную облачность прогнозируют в Псковской области сегодня, 1 ноября. Днём местами пройдёт небольшой дождь, ночью будет преимущественно без осадков.  Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Днём будет дуть ветер западных направлений, умеренный, а ночью - южных направлений, слабый. Температура по Псковской области днём - от +5 до +10 градусов, ночью - от +1 до +6 градусов.

В Пскове без существенных осадков, температура днём составит от +7 до +9 градусов, ночью - от +3 до +5 градусов.

В Великих Луках днём будет небольшой дождь, при этом ночью без существенных осадков, температура днём составит от +6 до +8 градусов, а ночью - от +1 до +3 градусов.

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