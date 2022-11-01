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Общество

Псковичи пожертвовали Детскому фонду более 10 миллионов рублей

Псковское областное отделение Российского детского фонда подвело итоги работы за 9 месяцев 2022 года. Для нуждающихся детей удалось собрать порядка 11 миллионов рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организации.

На средства пожертвований закупаются продуктовые и гигиенические наборы для малообеспеченных семей и семей вынужденных переселенцев; реализуются благотворительные проекты в пользу воспитанников интернатных учреждений; оказывается материальная помощь детям-инвалидам и детям с ОВЗ; выплачивается учебная стипендия студентам из числа детей-сирот.

По данным отчета, с января по сентябрь 2022 года фонд потратил 19 миллионов 705 тысяч рублей. Из этих средств на обслуживание аппарата и отчисления в социальные фонды было потрачено 773 тысячи рублей. Остальные средства пошли на благотворительные программы и проекты. 

За 9 месяцев 2022 года областное отделение Российского детского фонда помогло 3580 нуждающимся детям. 221 раз за указанный период фонд оказывал различную помощь в виде одежды, обуви и других необходимых вещей. 1164 малообеспеченных семей области получили различного вида адресную социальную поддержку. Также детям и подросткам из нуждающихся семей передали вещи на общую сумму 3522,8 тыс. рублей.

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