Каждому девятому псковичу хватит сбережений более чем на полгода - опрос

10:25, 01 ноября 2022, ПАИ

Накопления уменьшаются, и на этом фоне псковичи стали серьезнее относиться к планированию личного бюджета. Об этом сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, который провел в октябре опрос среди представителей экономически активного населения города.

Учет личных финансов в той или иной степени ведет большинство псковичей (71%): 51% горожан подсчитывает свои доходы и расходы примерно, а 20% — строго. Не контролирует свои финансы каждый третий (32%). Чем старше респонденты, тем чаще они ведут личный или семейный бюджет: среди опрошенных старше 45 лет о таком подходе сообщили 16%, а среди тех, кто моложе 34, — лишь 7%. Кроме того, строгий учет личных финансов более характерен для псковичей с доходом свыше 80 тыс. руб., чем для зарабатывающих менее 50 тыс. руб. (18% против 10% соответственно).

Чаще всего псковичи планируют свои доходы и расходы на минимальный срок — менее полугода: об этом рассказали 40%. У 24% горизонт финансового планирования составляет от полугода до года, у 15% — более года. Без плана зарабатывают и тратят деньги 21% опрошенных. Тех, кто привык к финансовому планированию на длительный срок, вдвое больше среди респондентов старше 45 лет, чем среди опрошенных до 34 (19% против 9%). Совсем не планируют доходы и расходы либо планируют их на минимальный срок чаще те, кто зарабатывает до 50 тыс. руб.

Сегодня почти у каждого второго псковича (49%) нет никаких накоплений. Лишившись всех источников дохода, 20% могли бы прожить на свои сбережения 1-2 месяца, 13% — меньше месяца. От 3 до 6 месяцев за счет финансовой подушки безопасности продержались бы 7%, от полугода до года — 6%. Лишь 5% респондентов смогли бы жить без доходов больше года.

Каждый пятый пскович (20%) оценивает уровень своей финансовой грамотности как высокий, 52% — как средний, 14% — как низкий. Респонденты с доходом свыше 80 тыс. руб. считают себя экспертами в личных финансах вдвое чаще, чем те, кто зарабатывает менее 50 тыс. руб. (32% против 16%).