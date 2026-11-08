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Общество

Эксперт: За неприличный жест в сторону дорожной камеры грозит штраф или арест до 15 суток

Водителям, демонстрирующим неприличные жесты в сторону дорожных камер, грозит административный штраф от 500 до 1 000 рублей или арест на срок до 15 суток. Об этом рассказал адвокат Андрей Олифир, пишет «Газета.Ru».

Фото: ПАИ

По словам эксперта, закон приравнивает такие действия к нецензурной брани в общественном месте, выраженной невербально.

При этом привлечь нарушителя к ответственности по статье 5.61 КоАП РФ (оскорбление) не получится, поскольку для этого необходимо наличие конкретного потерпевшего, а камера видеофиксации под это определение не подпадает. Однако, если водитель покажет неприличный жест инспектору ГИБДД на посту в присутствии посторонних, его действия могут квалифицировать по статье 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти). Наказание по этой статье предусматривает, в частности, штраф до 40 тысяч рублей, подчеркнул Андрей Олифир.

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