Эксперт: За неприличный жест в сторону дорожной камеры грозит штраф или арест до 15 суток

23:04, 08 ноября 2026, ПАИ

Водителям, демонстрирующим неприличные жесты в сторону дорожных камер, грозит административный штраф от 500 до 1 000 рублей или арест на срок до 15 суток. Об этом рассказал адвокат Андрей Олифир, пишет «Газета.Ru».

По словам эксперта, закон приравнивает такие действия к нецензурной брани в общественном месте, выраженной невербально.

При этом привлечь нарушителя к ответственности по статье 5.61 КоАП РФ (оскорбление) не получится, поскольку для этого необходимо наличие конкретного потерпевшего, а камера видеофиксации под это определение не подпадает. Однако, если водитель покажет неприличный жест инспектору ГИБДД на посту в присутствии посторонних, его действия могут квалифицировать по статье 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти). Наказание по этой статье предусматривает, в частности, штраф до 40 тысяч рублей, подчеркнул Андрей Олифир.