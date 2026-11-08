Юрист объяснила, чем рискуют пары при покупке жилья без регистрации брака

23:18, 08 ноября 2026, ПАИ

При совместном проживании без официального оформления брака недвижимость, в том числе приобретённая в ипотеку, не считается общей собственностью партнёров: по закону она принадлежит тому, на чьё имя оформлены документы. Об этом рассказала юрист Валентина Восканян, сообщает RT.

Право собственности на квартиру имеет человек, указанный в договоре купли-продажи. Если жильё приобретено в кредит, важную роль играет и то, кто выступает заёмщиком по ипотечному договору. Само по себе совместное проживание и ведение общего хозяйства не дают второму партнёру автоматического права на недвижимость или её часть.

Вместе с тем второй партнёр может попытаться через суд добиться признания права на долю. Для этого истец должен доказать, что изначально была договорённость о совместной покупке жилья и он вкладывал в неё собственные средства. Однако такая недвижимость не получает статуса совместно нажитого имущества, который предусмотрен для официального брака.

Если один из партнёров просто переводил деньги для погашения ипотеки другого или участвовал в первоначальном взносе, не оформив долю в собственности, вернуть вложенные средства можно через иск о неосновательном обогащении. Для этого понадобятся банковские выписки и другие доказательства переводов.

При этом, как отметила юрист, суд может счесть такую финансовую помощь добровольной и отказать в возврате денег.