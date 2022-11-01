Пропавшего пациента псковской больницы ищет полиция

11:48, 01 ноября 2022, ПАИ

В Пскове продолжается розыск пропавшего летом Вадима Подоянова 1964 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По имеющимся данным, уроженец деревни Старонья, проживающий в деревне Карамышево, 29 июня самовольно покинул Псковскую межрайонную больницу, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 55-60 лет, рост - 190 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальной формы, волосы седые, глаза голубые.

Мужчина был одет в майку в бело-голубую полоску, коричневые трусы, домашние тряпочные тапки темного цвета с закрытым носком без задников.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Вадима Подоянова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть) или 02.