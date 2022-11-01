В Пскове освобождают контейнерные площадки от строительного мусора

10:31, 01 ноября 2022, ПАИ

В Пскове началось освобождение контейнерных площадок от накопившегося строительного мусора и порубочных остатков. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Борис Елкин.

Уборку осуществляет подрядная организация по контракту с управлением городского хозяйства. Список адресов составлен на основе обращений граждан. Самые «наболевшие» из них - Бутырская, 3; Яна Райниса, 20; Нововойсковая, 45; Орлецкая набережная, 1. На сегодня в перечне значится около 20 точек. Очистка будет производиться поэтапно, отметил Борис Елкин.

«Кроме того, по моему поручению УГХ прорабатывает вопрос установки видеонаблюдения вблизи муниципальных контейнерных площадок. Это поможет выявлять и наказывать нарушителей, которые сбрасывают мусор там, где не положено. Думаю, что затраты будут гораздо меньше расходов на вывоз этого мусора. Заодно попытаемся приучить людей к культуре», - сказал сити-менеджер.