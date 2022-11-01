Росгвардия изъяла у псковичей за неделю пять единиц оружия

12:08, 01 ноября 2022, ПАИ

Пять единиц гражданского оружия изъяли псковские росгвардейцы за неделю, с 24 по 30 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы провели 35 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан и выявили 19 административных правонарушений.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка – 30%.