Юным псковичам предлагают повысить уровень дорожной грамотности

12:40, 01 ноября 2022, ПАИ

Всероссийская олимпиада «Безопасные дороги» пройдет на платформе Учи.ру с 1 по 20 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Ставшее уже ежегодным онлайн-состязание проверяет и повышает дорожную грамотность учеников 1-9 классов. Организаторами олимпиады выступают Министерство транспорта РФ, Министерство внутренних дел РФ совместно с Министерством просвещения РФ и АНО «Национальные приоритеты».

Онлайн-состязание проводится третий год подряд при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги», уровень своей дорожной грамотности благодаря участию в олимпиаде повысили почти 5 млн школьников.