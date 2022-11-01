Верховный суд разъяснил, в каких случаях придется платить за свое мнение

13:34, 01 ноября 2022, ПАИ

Российские суды могут удовлетворять иски о компенсации морального вреда за высказанное мнение, если оно было сформулировано оскорбительно. Это следует из проекта постановления пленума Верховного суда РФ.

«Установив, что истцом заявлено требование о компенсации морального вреда, причиненного распространением оценочных суждений, мнений, убеждений, суд может удовлетворить его, если суждения, мнения, убеждения ответчика были высказаны в оскорбительной форме, унижающей честь и достоинство истца», - отмечается в проекте. Помимо этого, существует ответственность за распространение сведений, порочащих честь, достоинство и репутацию других людей, распространение сведений о частной жизни. «В указанных случаях компенсация морального вреда взыскивается судом независимо от вины причинителя вреда», - говорится в проекте.

При этом ВС РФ советует судам обеспечивать баланс между различными правами граждан: это и право на защиту чести, достоинства, деловой репутации, и на свободу мысли, слова, массовой информации; право свободно искать и распространять информацию и право на неприкосновенность частной жизни, пишет РИА Новости.