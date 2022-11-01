Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ещё один человек скончался от коронавируса в Псковской области

Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области. За весь период пандемии скончались 1936 пациентов, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Всего в регионе выявили 125 133 случая заражения COVID-19 (за сутки – 18), выздоровели 122 876 псковичей (за сутки – 31). 

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 40932/7
Великие Луки – 18189/0
Бежаницкий район – 1605/0
Великолукский район – 2843/0
Гдовский район – 2248/1
Дедовичский район – 3078/0
Дновский район – 1018/1
Красногородский район – 1128/0
Куньинский район – 1064/0
Локнянский район – 1206/0
Невельский район – 5633/4
Новоржевский район – 1344/0
Новосокольнический район – 3303/0
Опочецкий район – 3834/1
Островский район – 6085/0
Палкинский район – 1264/0
Печорский район – 2958/0
Плюсский район – 1965/0
Порховский район – 4550/2
Псковский район – 9698/1
Пустошкинский район – 1577/0
Пушкиногорский район – 1791/0
Пыталовский район – 1922/1
Себежский район – 2991/0
Струго-Красненский район – 2115/0
Усвятский район – 746/0
Иногородние (с 30.12.2020) – 46.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

01 ноября 2022

В бассейне «Универсант» появился подъемник для инвалидов
01 ноября 2022

Призывников из Пскова отправят на службу в Росгвардию
01 ноября 2022

Ирина Белоконь возглавила Псковское управление ФАС России
01 ноября 2022

ПАИ стало самым цитируемым СМИ региона по итогам октября
01 ноября 2022

До +10 градусов ожидается в Псковской области 2 ноября
01 ноября 2022

Псковские приставы сдали донорскую кровь
01 ноября 2022

Фестиваль «Виноград» в Пскове станет ежегодным
01 ноября 2022

На пост главы Пскова претендуют два кандидата

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...