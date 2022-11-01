Ещё один человек скончался от коронавируса в Псковской области

13:42, 01 ноября 2022, ПАИ

Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области. За весь период пандемии скончались 1936 пациентов, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Всего в регионе выявили 125 133 случая заражения COVID-19 (за сутки – 18), выздоровели 122 876 псковичей (за сутки – 31).

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 40932/7

Великие Луки – 18189/0

Бежаницкий район – 1605/0

Великолукский район – 2843/0

Гдовский район – 2248/1

Дедовичский район – 3078/0

Дновский район – 1018/1

Красногородский район – 1128/0

Куньинский район – 1064/0

Локнянский район – 1206/0

Невельский район – 5633/4

Новоржевский район – 1344/0

Новосокольнический район – 3303/0

Опочецкий район – 3834/1

Островский район – 6085/0

Палкинский район – 1264/0

Печорский район – 2958/0

Плюсский район – 1965/0

Порховский район – 4550/2

Псковский район – 9698/1

Пустошкинский район – 1577/0

Пушкиногорский район – 1791/0

Пыталовский район – 1922/1

Себежский район – 2991/0

Струго-Красненский район – 2115/0

Усвятский район – 746/0

Иногородние (с 30.12.2020) – 46.