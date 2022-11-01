Ещё один человек скончался от коронавируса в Псковской области
Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области. За весь период пандемии скончались 1936 пациентов, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.
Всего в регионе выявили 125 133 случая заражения COVID-19 (за сутки – 18), выздоровели 122 876 псковичей (за сутки – 31).
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
Псков – 40932/7
Великие Луки – 18189/0
Бежаницкий район – 1605/0
Великолукский район – 2843/0
Гдовский район – 2248/1
Дедовичский район – 3078/0
Дновский район – 1018/1
Красногородский район – 1128/0
Куньинский район – 1064/0
Локнянский район – 1206/0
Невельский район – 5633/4
Новоржевский район – 1344/0
Новосокольнический район – 3303/0
Опочецкий район – 3834/1
Островский район – 6085/0
Палкинский район – 1264/0
Печорский район – 2958/0
Плюсский район – 1965/0
Порховский район – 4550/2
Псковский район – 9698/1
Пустошкинский район – 1577/0
Пушкиногорский район – 1791/0
Пыталовский район – 1922/1
Себежский район – 2991/0
Струго-Красненский район – 2115/0
Усвятский район – 746/0
Иногородние (с 30.12.2020) – 46.