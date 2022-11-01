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Политика

Борис Елкин оценил уровень взаимодействия с псковскими депутатами

Глава администрации Пскова Борис Елкин оценил уровень взаимодействия с депутатами городской Думы. Свое мнение он высказал на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«У нас плотное взаимодействие со всеми депутатами, вне зависимости от их партийной принадлежности. Все это уходит на второй план, если речь идет о вопросах жизни города. Стараемся с коллегами найти конструктив по всем темам. Некоторые, конечно, любят похайповать на определенных вопросах», - сказал сити-менеджер.

Ранее сообщалось, что 3 ноября на сессии Псковской городской Думы будет избран глава Пскова. На этот пост претендуют три кандидата, в том числе Борис Елкин.

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