Борис Елкин оценил уровень взаимодействия с псковскими депутатами

14:03, 01 ноября 2022, ПАИ

Глава администрации Пскова Борис Елкин оценил уровень взаимодействия с депутатами городской Думы. Свое мнение он высказал на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«У нас плотное взаимодействие со всеми депутатами, вне зависимости от их партийной принадлежности. Все это уходит на второй план, если речь идет о вопросах жизни города. Стараемся с коллегами найти конструктив по всем темам. Некоторые, конечно, любят похайповать на определенных вопросах», - сказал сити-менеджер.

Ранее сообщалось, что 3 ноября на сессии Псковской городской Думы будет избран глава Пскова. На этот пост претендуют три кандидата, в том числе Борис Елкин.