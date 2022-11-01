На пост главы Пскова претендуют два кандидата

13:23, 01 ноября 2022, ПАИ

На пост главы Пскова претендуют два кандидата, сообщил глава администрации города Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«На конкурс вместе со мной заявилось лишь два участника. Не знаю, плохо это или хорошо. Прямые выборы – всегда дополнительная нагрузка для бюджета. Нынешняя система избрания главы утверждена областным законом, и так или иначе она тоже подразумевает выбор, но его делают те, за кого ранее проголосовали избиратели», – сказал Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что выборы главы Пскова пройдут на сессии Псковской городской Думы седьмого созыва, которая состоится 3 ноября.

Напомним, 27 мая депутаты Псковской городской Думы провели очередную, 66-ю сессию, на которой одобрили поправки в Устав Пскова. Согласно внесённым изменениям, глава городского округа, являющегося административным центром, будет избираться представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавлять местную администрацию.