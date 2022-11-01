Как Псков отметит Новый год, рассказал Борис Елкин

14:01, 01 ноября 2022, ПАИ

Как Псков отметит Новый год, рассказал глава администрации города Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Новый год, конечно, будет. Мы используем существующие украшения, дополнительные деньги тратить на их покупку не станем. На Октябрьской площади, как обычно, поставим елку, в Финском парке планируем открыть каток, как мы это делали в прошлом году. В планах также организовать ярмарку на улице Пушкина. Основной упор будет сделан на детские мероприятия. Отметим праздники чуть более сдержанно: не будет салюта, больших концертов, но праздничная атмосфера точно будет», - пообещал Борис Елкин.

Он уточнил, что новогодние украшения на улицах Пскова появятся в декабре. «Будем ориентироваться на погоду, если снег выпадет раньше, то и гирлянды повесим пораньше, а то в дождь и слякоть как-то не очень приятно смотреть на украшения», - добавил глава администрации.