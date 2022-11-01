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Общество

Работники ушедших западных компаний рассказали о росте своих доходов

У половины уволенных сотрудников западных компаний в России на новом месте выросли зарплаты, пишет газета «Комсомольская правда».

Аналитики сервиса «Зарплата.ру» выяснили, что 78% сотрудников зарубежных компаний, которым пришлось уволиться, уже нашли новую работу. При этом 51% опрошенных на новом месте стали зарабатывать больше, чем у прежнего работодателя. А 31% респондентов продолжают трудиться в своей международной компании.

Эксперты также отмечают, что большинство зарубежных компаний уходили из России с большой неохотой, так как имели нужные ресурсы и большой рынок сбыта. «В начале года заявления о намерениях уйти с российского рынка звучали от многих западных игроков. Но по факту большинство заняло выжидательную позицию. Тех, кто полностью свернул деятельность в России, не так много. При этом ушедшие бренды старались сохранить в глазах сотрудников образ ответственного работодателя, постепенно высвобождая работников, зачастую с хорошими компенсациями, что может говорить об их надежде на возвращение», — прокомментировал гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института охраны и экономики труда Дмитрий Платыгин. 

Сейчас безработица в России — на историческом минимуме и составляет 3,8%, а спрос на сотрудников остается довольно высоким. Поэтому и работники, трудившиеся в иностранных компаниях, крайне востребованы на рынке труда и довольно легко трудоустраиваются на новую работу с повышением в зарплате. К тому же в крупных корпорациях годами выстраивалась система отбора и обучения кадров. 

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