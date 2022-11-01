30-летие становления охраны границы на псковских рубежах отметили 1 ноября

14:58, 01 ноября 2022, ПАИ

30-летие установления и начала охраны государственной границы Российской Федерации на территории региона торжественно отметили в Пскове. Праздничное мероприятие, где главными участниками были ветераны, прошло в большом зале академического театра драмы. На торжество также были приглашены представители региональной исполнительной и законодательной власти – Собрание депутатов представлял спикер Александр Котов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Мероприятие началось с показа фильма об истории пограничной службы. Затем к собравшимся обратился начальник Пограничного управления ФСБ России по Псковской области генерал-майор Александр Чиликин.

«30 лет назад пограничники ценой колоссальных усилий в короткие сроки поставили прочный заслон угрозам безопасности и стали непреодолимой преградой на пути трансграничной преступности», - поблагодарил ветеранов руководитель управления, подчеркнув, что самоотверженные и храбрые действия пограничников тех времен служат примером для современного поколения сотрудников.

Александр Чиликин отметил огромный вклад своих предшественников в установление и развитие псковского участка госграницы, поимённо назвав коллег, в разные годы возглавлявших территориальные органы пограничной службы.

Также Александр Чиликин проинформировал о деятельности пограничной службы в настоящее время, отметив, что только за 2022 год на вверенном участке границы псковские пограничники задержали более 300 потенциальных нарушителей, что в условиях проведения специальной военной операции приобретает ещё большую актуальность.

Отличившиеся сотрудники управления в день юбилея получили ведомственные награды.

Заместитель руководителя аппарата областного правительства Дмитрий Иванов передал поздравление губернатора Михаила Ведерникова.

«С распадом СССР Россия оказалась в сложной международной обстановке, особая ответственность была возложена на создание новой государственной границы, в том числе и в Псковской области. За 30 лет своей истории региональное пограничное управление ФСБ России стало одним из самых эффективных пограничных органов. Его сотрудники твёрдо и дипломатично решают сложные и ответственные задачи по охране рубежей нашей страны», - зачитал замруководителя аппарата приветственный адрес главы региона.

Александр Котов, обращаясь к пограничникам, вспомнил события 30-летней давности. «Вспоминается, как сложно происходило становление государственной границы – начинали практически с нуля, с чистого поля. Региональные органы власти, местное самоуправление, сами не имея больших возможностей, делали всё, чтобы оказывать помощь и поддержку пограничникам».

Председатель Собрания поблагодарил всех, чьими усилиями обустраивалась граница, и тех, кто сегодня несёт службу по охране государственных рубежей. «Вы выполняете очень важную государственную задачу, ведь охрана госграницы – один из главных критериев суверенитета государства», - подчеркнул Александр Котов.

Со знаменательным событием пограничников также поздравил начальник Управления ФСБ России по Псковской области Виктор Швырёв. Как и выступавшие до него, Виктор Швырёв отметил заслуги ветеранов, а затем оценил нынешнюю работу псковских пограничников: «В деятельности территориального пограничного управления достигнуты серьёзные положительные результаты: за последнее время пресечена деятельность трёх агентов спецслужб стран Балтии, деятельность двух резидентур иностранных спецслужб, 16 трансграничных преступных групп».

В завершение торжественного мероприятия на сцену вышел непосредственный участник становления охраны границы на псковских рубежах генерал-лейтенант Валентин Костенко. В своём выступлении ветеран пограничной службы перечислил своих коллег, внёсших вклад в обустройство границы, и поблагодарил всех и каждого.

«30 лет пролетели, как один миг. Мы делали то, что мы могли. Нам нечего стыдиться, мы имеем право ходить с высоко поднятой головой», - сказал от имени ветеранов Валентин Костенко.

Праздник продолжился концертной программой.