Избежавшего наказания петербуржца разыскивают в Псковской области

15:53, 01 ноября 2022, ПАИ

Полиция Дедовичского района разыскивает Александра Тараду 1988 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По имеющимся данным, этот житель города Санкт-Петербурга 3 июня 2021 года скрылся от суда. Обвиняется по части 1 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Александра Тарады, просят обратиться в полицию по телефонам: 8-811-(36)-91-587 или 02.