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Общество

В Детском парке Острова готовят площадку для монтажа игрового комплекса

Фото здесь и далее: администрация Островского района

Глава Островского района Дмитрий Быстров проверил ход благоустройства Детского парка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации района.

Представитель подрядчика рассказал руководителю муниципалитета, что в настоящее время идёт мощение центральной дорожки и обустройство площадки под установку детского игрового комплекса с травмобезопасным покрытием, оборудование рассчитано на детей в возрасте от двух до 12 лет. После отсыпки грунта, планировки участка и мероприятий по отведению дренажных вод по периметру территории парковой зоны были установлены столбы уличного освещения.

Часть работ по благоустройству Детского парка будет продолжена в 2023 году. 

Напомним, что Детский парк – это один из победителей рейтингового голосования по отбору общественных пространств для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». 

Добавим, сегодня также заканчиваются монтажные работы по установке заключительных элементов детской игровой площадки в парке Победы. Разные элементы игрового оборудования рассчитаны на эксплуатацию определённых возрастных групп детей, в пределах от 3 до 12 лет. 

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