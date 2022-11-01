Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

4 ноября в Великих Луках запретят продавать алкоголь и перекроют часть улиц

В связи с празднованием Дня народного единства в Великих Луках закроют для проезда часть улиц, сообщили Псковскому агентству информации в администрации города.

- с 17:00 3 ноября до 15:00 4 ноября будет закрыто движение на площади Ленина (кроме транспортных средств, имеющих пропуск согласованной с ОМВД России по городу Великие Луки формы); 

- с 10:00 4 ноября до окончания прохождения колонны - на проспекте Ленина от площади Калинина до улицы Л. Чайкиной;

- с 8:00 до 15:00 4 ноября - на набережной Лейтенанта Шмидта (на участке, ограниченном проспектом Ленина и площадью Ленина, северо-западнее дома 22 по проспекту Ленина); 

- с 10:00 4 ноября до окончания прохождения колонны - на улице Зверева от проспекта Гагарина до проспекта Ленина и от улицы К. Либкнехта до проспекта Ленина;

- с 10:00 4 ноября до окончания прохождения колонны - на улице Пионерской от улицы К. Либкнехта до проспекта Ленина.

Объехать перекрытые магистрали можно будет по улицам Пушкина, Пионерской, Дьяконова, Ботвина, Холмской, Новосокольнической и проспекту Гагарина.

Также в этот день запретят парковку и стоянку транспортных средств:

- на набережной Лейтенанта Шмидта (на участке, ограниченном проспектом Ленина и площадью Ленина, северо-западнее дома 22 по проспекту Ленина) с 17:00 3 ноября до 15:00 4 ноября;

- на площади Ленина с 17:00 3 ноября до 15:00 4 ноября (кроме транспортных средств, имеющих пропуск согласованной с ОМВД России по городу Великие Луки формы); 

- на проспекте Ленина от площади Калинина до реки Ловать с 20:00 3 ноября до 13:00 4 ноября. 
 
Кроме того, в праздничный день с 11:30 до 12:30 запретят продажу алкоголя на проспекте Ленина и прилегающей территории в радиусе 50 метров, от реки Ловать до площади Калинина. С 11:00 до 15:00 алкоголь нельзя будет купить на площади Ленина и прилегающей к ней территории в радиусе 50 метров.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

01 ноября 2022

В Детском парке Острова обустраивают площадку для монтажа игрового комплекса
01 ноября 2022

В бассейне «Универсант» появился подъемник для инвалидов
01 ноября 2022

Призывников из Пскова отправят на службу в Росгвардию
01 ноября 2022

Ирина Белоконь возглавила Псковское управление ФАС России
01 ноября 2022

ПАИ стало самым цитируемым СМИ региона по итогам октября
01 ноября 2022

До +10 градусов ожидается в Псковской области 2 ноября
01 ноября 2022

Псковские приставы сдали донорскую кровь
01 ноября 2022

Фестиваль «Виноград» в Пскове станет ежегодным

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...