4 ноября в Великих Луках запретят продавать алкоголь и перекроют часть улиц

16:34, 01 ноября 2022, ПАИ

В связи с празднованием Дня народного единства в Великих Луках закроют для проезда часть улиц, сообщили Псковскому агентству информации в администрации города.

- с 17:00 3 ноября до 15:00 4 ноября будет закрыто движение на площади Ленина (кроме транспортных средств, имеющих пропуск согласованной с ОМВД России по городу Великие Луки формы);

- с 10:00 4 ноября до окончания прохождения колонны - на проспекте Ленина от площади Калинина до улицы Л. Чайкиной;

- с 8:00 до 15:00 4 ноября - на набережной Лейтенанта Шмидта (на участке, ограниченном проспектом Ленина и площадью Ленина, северо-западнее дома 22 по проспекту Ленина);

- с 10:00 4 ноября до окончания прохождения колонны - на улице Зверева от проспекта Гагарина до проспекта Ленина и от улицы К. Либкнехта до проспекта Ленина;

- с 10:00 4 ноября до окончания прохождения колонны - на улице Пионерской от улицы К. Либкнехта до проспекта Ленина.

Объехать перекрытые магистрали можно будет по улицам Пушкина, Пионерской, Дьяконова, Ботвина, Холмской, Новосокольнической и проспекту Гагарина.

Также в этот день запретят парковку и стоянку транспортных средств:

- на набережной Лейтенанта Шмидта (на участке, ограниченном проспектом Ленина и площадью Ленина, северо-западнее дома 22 по проспекту Ленина) с 17:00 3 ноября до 15:00 4 ноября;

- на площади Ленина с 17:00 3 ноября до 15:00 4 ноября (кроме транспортных средств, имеющих пропуск согласованной с ОМВД России по городу Великие Луки формы);

- на проспекте Ленина от площади Калинина до реки Ловать с 20:00 3 ноября до 13:00 4 ноября.



Кроме того, в праздничный день с 11:30 до 12:30 запретят продажу алкоголя на проспекте Ленина и прилегающей территории в радиусе 50 метров, от реки Ловать до площади Калинина. С 11:00 до 15:00 алкоголь нельзя будет купить на площади Ленина и прилегающей к ней территории в радиусе 50 метров.