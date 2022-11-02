Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Всемирный день балета отмечают 2 ноября

Всемирный день балета отмечают сегодня, сообщает calend.ru. Дата события уникальна для каждого года. В этом году эта дата — 2 ноября

Долгое время, начиная с 1982 года, труженики этого искусства отмечали свой праздник 29 апреля вместе со всеми, кто имеет отношение к искусству танца. Однако в Великобритании в Ковент-Гардене родилась идея необычной популяризации именно балета – как особого вида хореографического искусства. Там в залах установили камеры и провели прямую трансляцию репетиций Королевского балета Великобритании через интернет и социальные сети. Акция оказалась настолько успешной, что первый же день собрал свыше полумиллиона просмотров.

Проведение этого мероприятия стало ежегодным с 2014 года. К Лондонскому Королевскому балету присоединились балетные труппы ведущих театров мира: Московского Большого театра, Австралийского балета Мельбурна, Монако, Амстердама, Сан-Франциско, Национального балета Канады в Торонто. Первая трансляция длилась 9 часов. А теперь во Всемирный день балета ежедневные будни балетной жизни могут увидеть все желающие на примере одного из обычных репетиционных дней.

Онлайн-трансляции продолжаются до 20 часов подряд.

Российский балет занимает высочайшие позиции и имеет богатую историю. Он дал миру имена множества мастеров: танцоров, хореографов и балетмейстеров, среди которых: Мариус Петипа, Анна Павлова, Тамара Карсавина, Галина Уланова, Майя Плисецкая, Екатерина Максимова, Рудольф Нуриев, Марис Лиепа, Юрий Григорович, Вячеслав Гордеев, Владимир Васильев и многие другие.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

02 ноября 2022

Электросирены прозвучат в Псковской области в 10:30
02 ноября 2022

Творческий коллектив ИК-6 стал лауреатом всероссийского конкурса «Калина красная»
01 ноября 2022

Госдума объявила творческий конкурс для журналистов
01 ноября 2022

В Великих Луках временно изменится порядок движения автобусов
01 ноября 2022

В Ростовской области готовят подвалы домов для укрытия во время ЧС
01 ноября 2022

В Себежском районе отремонтировали граничащий с Белоруссией участок автодороги
01 ноября 2022

Донбасские многодетные семьи побывали в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре
01 ноября 2022

В Печорах освятили кресты для куполов церкви Святой Варвары

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...