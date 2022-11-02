Всемирный день балета отмечают 2 ноября

07:26, 02 ноября 2022, ПАИ

Всемирный день балета отмечают сегодня, сообщает calend.ru. Дата события уникальна для каждого года. В этом году эта дата — 2 ноября

Долгое время, начиная с 1982 года, труженики этого искусства отмечали свой праздник 29 апреля вместе со всеми, кто имеет отношение к искусству танца. Однако в Великобритании в Ковент-Гардене родилась идея необычной популяризации именно балета – как особого вида хореографического искусства. Там в залах установили камеры и провели прямую трансляцию репетиций Королевского балета Великобритании через интернет и социальные сети. Акция оказалась настолько успешной, что первый же день собрал свыше полумиллиона просмотров.

Проведение этого мероприятия стало ежегодным с 2014 года. К Лондонскому Королевскому балету присоединились балетные труппы ведущих театров мира: Московского Большого театра, Австралийского балета Мельбурна, Монако, Амстердама, Сан-Франциско, Национального балета Канады в Торонто. Первая трансляция длилась 9 часов. А теперь во Всемирный день балета ежедневные будни балетной жизни могут увидеть все желающие на примере одного из обычных репетиционных дней.

Онлайн-трансляции продолжаются до 20 часов подряд.

Российский балет занимает высочайшие позиции и имеет богатую историю. Он дал миру имена множества мастеров: танцоров, хореографов и балетмейстеров, среди которых: Мариус Петипа, Анна Павлова, Тамара Карсавина, Галина Уланова, Майя Плисецкая, Екатерина Максимова, Рудольф Нуриев, Марис Лиепа, Юрий Григорович, Вячеслав Гордеев, Владимир Васильев и многие другие.