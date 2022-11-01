Молодые судебные приставы Псковской области приняли присягу

18:45, 01 ноября 2022, ПАИ

В честь Дня судебного пристава в УФССП России по Псковской области прошло торжественное принятие присяги. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В ведомстве состоялось праздничное мероприятие по случаю 157-летия образования института судебных приставов в России. Торжественное мероприятие прошло у памятного знака, посвящённого Псковской судной грамоте, напротив Арбитражного суда Псковской области.

В региональном ведомстве состоялась торжественная церемония принятия присяги сотрудниками УФССП России по Псковской области. Торжественное принятие присяги было приурочено к Дню судебного пристава. Присягу принимали молодые сотрудники, которые полгода назад пополнили ряды службы и достойно прошли испытательный срок. В праздничный день они получили возможность произнести слова клятвы.

Принося присягу, сотрудники торжественно поклялись соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, настойчиво и честно защищать права граждан, интересы общества и государства, дорожить своей профессиональной честью, беречь и развивать лучшие профессиональные

традиции.

Главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников поздравил личный состав с праздником, поблагодарил всех сотрудников за самоотверженный и добросовестный труд, пожелал всем здоровья, удачи и успехов в служебной деятельности. С напутственными словами он обратился и к молодым сотрудникам, которые в этот день приняли присягу. Также были вручены ведомственные награды и благодарности сотрудникам, которые несут свою службу ответственно, добиваясь высоких результатов.