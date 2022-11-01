В Великих Луках временно изменится порядок движения автобусов

22:20, 01 ноября 2022, ПАИ

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В Великих Луках 4 ноября с 10:00 до 12:00 будут действовать изменения в расписании движения автобусов. Об этом сообщил заместитель главы Великих Лук Сергей Гусев.

Так, автобусы № 133 на Великополье, рейс в 10:20, и № 139 на Назимово, рейс в 11:00, от райбольницы проследуют через объездной мост, улицу Ботвина, проспект Гагарина и далее по маршруту.

Автобусы № 118 ул. Дружбы – Крутовраг, рейс в 10:40, и № 110 автовокзал – Иваново – Сопки, рейс в 11:00, проследуют по проспекту Гагарина, улице Ботвина, объездному мосту и далее по маршруту.

Автобус № 111 Великие Луки – Новосокольники, рейс в 10:50, от автовокзала проследует по проспекту Гагарина, улице Ботвина, объездному мосту и далее по маршруту.

Кроме того, отменяются рейсы автобусов по следующим маршрутам:

– маршрут № 9 Лаврино — Фотьево в 10:15, 11:15 из дер. Фотьево и в 10:45, 11:45 от ост. «Лаврино»;

– маршруты № 3, 15 по проспекту Октябрьскому в прямом и обратном направлениях.

Для автобусов, следующих по маршрутам № 1, 1а, 4, 4б, 6, 7, 11, 12, 13, в качестве объезда определены проспект Гагарина, улица Ботвина, объездной мост, для автобуса № 7 — проспекты Гагарина, Октябрьский и далее по маршруту.

Автобусы по маршрутам № 2, 5, 9б проследуют от путепровода по улице Энгельса, проспекту Октябрьскому, улице Ботвина, объездному мосту и далее по маршруту.