Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Страна и мир

Украинцам предложили перезимовать в деревнях и сёлах

Так выглядит Киев в условиях экономии электроэнергии. Фото: Telegram-канал «360°»

Аналитики считают, что украинцам на зиму следует переехать из городов в сельские дома с печным отоплением. Об этом сообщили «Известия» 1 ноября.

По мнению украинских экспертов, переезд в сёла, где есть обогрев альтернативным сырьём, например дровами, может помочь не замёрзнуть зимой.

Так, аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, чьи слова приводятся в статье, заявил, что в ситуации, когда в городе отсутствуют электричество, тепло, свет и водоснабжение, такой вариант представляется наиболее рациональным.

«Если несколько суток нет отопления, света и воды, для городов выход только в эвакуации», — сказал он.

В статье отмечается, что для многих населённых пунктов ряда регионов Украины особых альтернатив в отопительном сезоне нет — только массовые пункты обогрева и буржуйки.

Во многих городах страны пропало энергоснабжение и отопление после того, как 10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как тогда пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

01 ноября 2022

Украинцам предложили перезимовать в деревнях и сёлах
31 октября 2022

В ноябре псковичи улетают греться в Турцию, Египет и ОАЭ
31 октября 2022

Глава Минфина заявил, что в России «нашли противоядие» от санкций
31 октября 2022

В Эстонии расширят охраняемую зону на границе с РФ
31 октября 2022

Huawei планирует окончательно покинуть рынок России
30 октября 2022

Жители Даугавпилса прощаются с памятниками советским солдатам

30 октября 2022

Российские войска отразили атаки противника на николаево-криворожском направлении
30 октября 2022

Власти Сеула получили 3,7 тысячи заявлений о пропаже граждан после давки

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...