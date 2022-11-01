Украинцам предложили перезимовать в деревнях и сёлах

23:10, 01 ноября 2022, ПАИ

Аналитики считают, что украинцам на зиму следует переехать из городов в сельские дома с печным отоплением. Об этом сообщили «Известия» 1 ноября.

По мнению украинских экспертов, переезд в сёла, где есть обогрев альтернативным сырьём, например дровами, может помочь не замёрзнуть зимой.

Так, аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, чьи слова приводятся в статье, заявил, что в ситуации, когда в городе отсутствуют электричество, тепло, свет и водоснабжение, такой вариант представляется наиболее рациональным.

«Если несколько суток нет отопления, света и воды, для городов выход только в эвакуации», — сказал он.

В статье отмечается, что для многих населённых пунктов ряда регионов Украины особых альтернатив в отопительном сезоне нет — только массовые пункты обогрева и буржуйки.

Во многих городах страны пропало энергоснабжение и отопление после того, как 10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как тогда пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.