Госдума объявила творческий конкурс для журналистов

23:33, 01 ноября 2022, ПАИ

На сайте Госдумы появилось сообщение о старте ежегодного творческого конкурса среди журналистов российских средств массовой информации на лучшее освещение деятельности Государственной Думы в 2022 году.

Заявки для участия в конкурсе на имя начальника управления пресс-службы и информации аппарата Государственной Думы принимаются от редакций СМИ следующих направлений: информационные агентства, телевидение, радио, фото, периодические печатные издания, интернет-издания, социальные сети.

Заявка оформляется на бланке СМИ в произвольной форме с указанием информации об участнике конкурса.

Материалы, прилагаемые к заявке, должны быть оформлены в виде подборки опубликованных статей, интервью, репортажей, сообщений, распечатки с лент информационных агентств, публикаций в социальных сетях с указанием интернет-ссылки, флеш-карты с фотографиями, а также с вышедшими в эфир теле- и радиосюжетами.

Подведение итогов конкурса будет приурочено ко Дню российской печати (13 января).

Материалы принимаются до 1 декабря 2022 года по адресу 103265, г. Москва, Георгиевский пер., д. 2, подъезд 11 или в отсканированном виде на адрес эл. почты ivan-yan@duma.gov.ru.