Житель Пыталовского района отправится в колонию за смертельное ДТП

10:58, 02 ноября 2022, ПАИ

Житель Пыталовского района осужден за ДТП со смертельным исходом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Водитель признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения) и статьей 264.1 УК РФ (управление автомобилем водителем, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в нетрезвом виде).

В суде установлено, что в декабре 2020 года пьяный автомобилист ехал с превышением установленной скорости по автодороге из города Пыталово в сторону деревни Вышгородок и наехал на двигающегося в попутном направлении велосипедиста. В результате полученных травм последний скончался на месте ДТП.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 6 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также его лишили права управления автомобилем сроком на 2 года 6 месяцев. Кроме того, суд постановил взыскать компенсацию морального вреда с подсудимого в пользу 4 несовершеннолетних детей погибшего в размере 1,2 млн рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.