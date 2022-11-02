Псковские производители намерены сохранить отпускные цены до конца года

11:12, 02 ноября 2022, ПАИ

Производители продовольственных товаров Псковской области планируют сохранить текущие отпускные цены до конца года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центробанка со ссылкой на результаты опроса.

Предприятия адаптируются к работе в новых условиях, динамика издержек стабилизируется. Потребительский спрос в регионе остается невысоким, что также влияет на ценовую политику местных производителей, отмечается в сообщении.

Годовой прирост цен в сегменте продовольственных товаров в сентябре в области замедлился, как и в большинстве регионов округа. Потребительская активность на Северо-Западе и по России в целом в сентябре оставалась сдержанной.

В аграрном секторе Псковской области осенью увеличились объемы инвестиционного кредитования. Например, в настоящее время за счет кредитных ресурсов местное предприятие реализует проект по строительству роботизированного животноводческого комплекса.

Анализ тенденций в экономике регионов страны представлен в докладе Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ». Помимо опроса более чем 14 тысяч предприятий, в том числе из Псковской области, для его подготовки использовались широкий спектр статистических данных и мнения экспертов.