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Общество

День народного единства в Пскове отметят праздничным концертом

Концерт «Вместе мы большая сила, вместе мы семья» состоится в Доме офицеров в Пскове 4 ноября, в День народного единства. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города, псковичей приглашают вместе отметить праздник, символизирующий идею национального согласия и сплочения.

В программу мероприятия включены выступления представителей национальных сообществ и творческих коллективов Псковской области, а также демонстрация этнокультурного многообразия, самобытности народов и этнических сообществ, проживающих на Псковщине.

На сцене Дома офицеров выступят более 300 молодых исполнителей из Псковской области. Среди них – этнографический ансамбль «Птенцы» Печорской лингвистической гимназии, семейный ансамбль «Казачата» Псковского района, фольклорный ансамбль «Забава опочецкая» и многие другие.

Вход на концерт по пригласительным билетам. Получить их можно бесплатно в кассе Дома офицеров.

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