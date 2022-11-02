День народного единства в Пскове отметят праздничным концертом

11:40, 02 ноября 2022, ПАИ

Концерт «Вместе мы большая сила, вместе мы семья» состоится в Доме офицеров в Пскове 4 ноября, в День народного единства. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города, псковичей приглашают вместе отметить праздник, символизирующий идею национального согласия и сплочения.

В программу мероприятия включены выступления представителей национальных сообществ и творческих коллективов Псковской области, а также демонстрация этнокультурного многообразия, самобытности народов и этнических сообществ, проживающих на Псковщине.

На сцене Дома офицеров выступят более 300 молодых исполнителей из Псковской области. Среди них – этнографический ансамбль «Птенцы» Печорской лингвистической гимназии, семейный ансамбль «Казачата» Псковского района, фольклорный ансамбль «Забава опочецкая» и многие другие.

Вход на концерт по пригласительным билетам. Получить их можно бесплатно в кассе Дома офицеров.