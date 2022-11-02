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Общество

Псковичи могут подать заявку на участие в форуме НКО «Содействие»

10-й форум «Содействие» откроет свои двери для некоммерческих организаций и общественников Псковской области в конце ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

В этом году встреча будет посвящена роли общественных сил в консолидации усилий гражданского общества.

Регистрация участников на форум уже открыта. Заполнить форму можно здесь.

В программе форума — презентация площадок НКО, выступления федеральных и региональных спикеров, работа дискуссионных групп, стратегические сессии, пленарное заседание. На площадках будут рассмотрены вопросы консолидации общества в условиях различных кризисов, взращивания лидеров общественного мнения и формирования конструктивной повестки дня. Кроме того, участники обсудят возможные решения вопросов, которые актуальны для некоммерческого сектора региона.

По вопросам проведения форума можно обращаться к организационному комитету по телефону 8-911-390-80-10 или через сообщество https://vk.com/nko.pskovobl.

Напомним, в прошлом форум принял более 120 участников.

Организаторами мероприятия выступают Управление общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области, АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» и Общественная палата Псковской области.

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