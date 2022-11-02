С лёгким паром! - псковские випы рассказали об отношении к бане

13:03, 02 ноября 2022, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации поделились своим отношением к банным процедурам, рассказали о том, как правильно запаривать веники и почему некоторые из них «в баню больше ни ногой».

Главный санитарный врач Псковской области Елена Припутенко:

Я люблю баню, причём свою, не общественную. Там просторно, хорошая печка, хороший пар, свежий воздух, рядом речка или бочка с водой – всегда можно окунуться. Замечательно! Для меня это очень редкое, но любимое мероприятие. Веники разные: и березовый, и дубовый, и эвкалиптовый - какой есть под рукой. Замачиваем, траву завариваем, чтобы поддавать на камни. Всё как положено!

Спортивный судья всероссийской категории по лёгкой атлетике Михаил Починский:

До какого-то времени, наверное года три назад, я вообще баню не воспринимал, категорически не любил и обходил стороной. Не знаю почему. Может быть, из-за того, что всегда жил в городе, где были только большие общественные бани – и всё. Года три назад мнение о бане у меня поменялось, причём... в еще худшую сторону.

Мы тогда с супругой поехали к ней на родину в Удмуртию, а там, в принципе, народ весь невысокий, то есть встретить местного жителя ростом 180 см практически невозможно, два метра – это для них вообще великан с другой планеты. И когда мы приехали в гости, нас, естественно, повели в баню. При входе я три раза головой ударился о косяк. Когда меня положили, сказали: «Мы тебя попарим», – я лег на полок и ногами упёрся в потолок. После этого в баню я больше ни ногой. Правда, в последнее время супруга меня все-таки приучила ходить в сауну, просто погреться, не более того.

Председатель Федерации самбо Псковской области Дмитрий Алекминский:

Баню я просто обожаю. Это самый лучший способ отрешиться от всего мирского, прийти посидеть, углубиться в себя, подумать о чем-то, расслабить мышцы, которые устали за неделю. Баня у меня своя. Я ее совсем недавно построил – во время коронавируса нечем было заниматься, вот я и уехал на дачу и строил там себе русскую баню. Всё остальное мне как-то не подходит, в русской бане посидел, погрелся, попарился, вышел, помылся – всё. С вениками всё просто: приходишь, видишь березу в лесу - нарезаешь веники. А вот с дубами проблема, дубовые покупать приходится. Этого вполне достаточно. Попариться удаётся раз в неделю.

Заведующая эндокринологическим отделением Псковской областной клинической больницы Елена Ильяшенко:

Баня – прекрасная возможность расслабиться, но вообще я довольно спокойно к ней отношусь. Есть, нет - мне всё равно. В нашем русском обществе баня – это вариант досуга, времяпровождения, поэтому, бывает, знакомые приглашают, я соглашаюсь, когда приятная компания. Больше из-за компании, чем из-за бани.

Директор Детского спортивного центра «Юность» - Центра ГТО Пскова Александр Камезин:

Баню не люблю. Я когда занимался спортом, нас в Волгограде заставляли по четвергам в разгрузочный день ходить в баню. Нужно было сгонять вес или еще что-то, и тренер нас не выпускал из этой бани, пока не будет 100 капель с носа. Мы сами считали – молодые были, честные. И вот как-то после этого я с удовольствием могу зайти один-два раза попариться в баньке, но недолго, без фанатизма. А вот супруга баню очень любит, поэтому баня у нас есть со всеми причиндалами, вениками и всем остальным. Ребенок тоже любит, а я не большой энтузиаст бани. Но после парилки очень люблю выпить холодного кваса!

Главный врач Псковской городской детской поликлиники Эльвира Мелех:

У меня к бане спокойное отношение: я не фанат, хоть и живу за городом практически круглый год, и баня своя есть в Логозовичах на берегу реки. Но баня не русская, а сауна. Я спокойно отношусь. Только если дети предложат погреться, я отвечаю: «Ну ладно, давайте схожу». На старой даче у меня была русская баня. Я там за лето пару раз появлялась. Времени не было. Так устаешь на работе, что приезжаешь – уже ни до чего абсолютно. А русская баня – это вообще: надо натопить, воды наносить, а банька стояла далеко. Воду носи, дрова носи… В общем, ужас! Еще печь топить, сидеть смотреть, как там... Да ну! А я вообще не дружу с огнем и печками.

Заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Сергей Николаев:

Отношение к бане самое позитивное. Раз в две недели получается сходить в русскую баню. Начинаю с того, что летом сам заготавливаю веники после Троицы. Причем прекрасно знаю, какие березки можно взять, какие нельзя. Они бывают такие, которые прилипают к телу – и никакого удовольствия, а есть те, которые, как веник, начинают «играть» на теле. Это меня еще бабушка приучила, когда я маленький был. Она называла: «Вот эта берёза-весёлка – её можно брать, а вот это не весёлка». Она научила, и теперь я прекрасно понимаю, какое дерево подойдёт.

Так вот, сначала заготовка, потом запаривание веника. Кстати, веники осыпаются от того, что неправильно запарены. Во время запаривания такой аромат идёт! Удовольствие получаешь уже только от того, что находишься в тепле и купаешься в этой атмосфере. Еще можно заваривать травы, мяту например. Никогда не покупаю аптечные или магазинные эфирные масла. А вообще иногда хватает даже поддать воды, где запаривался веник.

Начальник отдела ГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт:

У меня баня на участке своя. Нечасто, но бывать там приходится. Без особых банных ритуалов, всё традиционно: погрелись, похлестались. Веники покупные, вода без трав. Некогда ни веники заготавливать, ни травы сушить, заваривать.