На форум «Народы России» отправилась псковская делегация

12:50, 02 ноября 2022, ПАИ

В Москве проходит Третий Всероссийский форум «Народы России», организованный Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН России). Мероприятие проходит в Центре международной торговли. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Псковскую область на форуме представляет делегация во главе с заместителем губернатора региона Александром Серавиным. В ее составе специалисты аппарата правительства региона и исполнительных органов, непосредственно включенные в работу в сфере национальной политики.

Основная повестка форума — обсуждение и поиск решений актуальных задач государственной национальной политики, повышение эффективности и профессиональных компетенций государственных гражданских служащих, муниципальных служащих и представителей общественных организаций в сфере межнациональных отношений, а также формирование деловых коммуникаций между участниками.

В рамках форума запланировано проведение всероссийского семинара-совещания по вопросам реализации государственной национальной политики, Саммит коренных малочисленных народов Арктики, правовой семинар-совещание по вопросам защиты прав коренных малочисленных народов России, заседание экспертного совета при ФАДН России и ряд других.

Кроме того, на форуме будут работать пять секций по темам, освещающим основные цели государственной национальной политики России.

«Народы России» — ежегодный всероссийский форум, ставший одним из ключевых мероприятий в области национальной политики. Он способствует изучению и выработке механизмов укрепления общероссийской гражданской идентичности и единства российской нации, межнационального мира и согласия. Ежегодно в форуме принимают участие представители всех субъектов Российской Федерации.