Кубок города по художественной гимнастике пройдет в Пскове

15:27, 02 ноября 2022, ПАИ

Кубок города Пскова по художественной гимнастике пройдет в универсальном спортивном комплексе «Олимп» (улица Балтийская, 11а) в Пскове 5-6 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Соревнования начнутся в 9:00. К ним допускаются команды и гимнастки города Пскова и области, а также из разных городов России, не имеющие медицинских противопоказаний.

В индивидуальной программе соревнований запланированы выступления мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта с использованием предметов (обруч, мяч, булава, лента), а также спортсменок, имеющих 1, 2 и 3 разряд (без предмета + 2, 3 вида по выбору). Команды выполнят групповые упражнения.