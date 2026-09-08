Пскович Павел Продченко стартовал в 34-й веломногодневке «Дружба народов Северного Кавказа»

10:41, 08 сентября 2026, ПАИ

Уроженец Пскова Павел Продченко, представляющий Санкт-Петербург, участвует в 34-й многодневной велогонке «Дружба народов Северного Кавказа». Соревнования, которые входят в программу чемпионата России по велоспорту на шоссе, проходят с 7 по 13 сентября на территориях Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Чечни, сообщает корреспондент ПАИ.

По итогам первого этапа, который прошёл в Майкопе, пскович занял 21-е место с отставанием от лидера в 9 минут 45 секунд. Протяжённость первого этапа составила более 138 километров. Маршрут пролегал через посёлок Северный, станицы Келермесскую и Гиагинскую, посёлок Зарево и аул Уляп, а финиш состоялся на улице Пионерской в Майкопе.

Всего в этом году участникам предстоит преодолеть семь этапов общей протяжённостью более 933 километров. В соревнованиях участвуют около 70 велосипедистов из 12 регионов России, а также гонщики из Белоруссии, Казахстана и ОАЭ.

В прошлом году Продченко стал победителем 33-й многодневной велогонки «Дружба народов Северного Кавказа» среди юниоров.