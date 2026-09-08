Псковский теннисист Олег Тягунов уступил в первом раунде квалификации турнира ITF в Армении
Псковский теннисист Олег Тягунов завершил выступление на турнире ITF World Tennis Tour категории M15 в армянском Цахкадзоре, сообщает корреспондент ПАИ.
В первом раунде квалификации он уступил болгарскому спортсмену Николе Сиячанову со счётом 4:6, 0:6.
Призовой фонд турнира составляет 15 тысяч долларов.
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