Псковский теннисист Олег Тягунов уступил в первом раунде квалификации турнира ITF в Армении

10:25, 08 сентября 2026, ПАИ

Псковский теннисист Олег Тягунов завершил выступление на турнире ITF World Tennis Tour категории M15 в армянском Цахкадзоре, сообщает корреспондент ПАИ.

В первом раунде квалификации он уступил болгарскому спортсмену Николе Сиячанову со счётом 4:6, 0:6.

Призовой фонд турнира составляет 15 тысяч долларов.

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