Двухматчевая серия игр между «Луки-Энергией – 2» и «Динамо-Карелией» стартует сегодня

12:52, 08 сентября 2026, ПАИ

Два матча чемпионата Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по футболу среди мужских команд пройдут в Петрозаводске 8 и 9 сентября. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».

Оба матча начнутся в 18:00. В первых двух играх чемпионата великолучане набрали четыре очка, одержав победу над «Псковом» и сыграв с ним вничью. Несмотря на это, псковичи лидируют в турнирной таблице, но у дубля «Луки-Энергии» есть две игры в запасе.

Двумя предстоящими матчами завершится первая половина чемпионата СЗФО.