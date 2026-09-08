Двухматчевая серия игр между «Луки-Энергией – 2» и «Динамо-Карелией» стартует сегодня
Два матча чемпионата Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по футболу среди мужских команд пройдут в Петрозаводске 8 и 9 сентября. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».
Оба матча начнутся в 18:00. В первых двух играх чемпионата великолучане набрали четыре очка, одержав победу над «Псковом» и сыграв с ним вничью. Несмотря на это, псковичи лидируют в турнирной таблице, но у дубля «Луки-Энергии» есть две игры в запасе.
Двумя предстоящими матчами завершится первая половина чемпионата СЗФО.
Двухматчевая серия игр между «Луки-Энергией – 2» и «Динамо-Карелией» стартует сегодня
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