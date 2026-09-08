Псковская «Стрела» заняла 11-е место на всероссийском турнире «Кожаный мяч» в Салавате

12:19, 08 сентября 2026, ПАИ

Футболисты псковской команды «Стрела» завершили выступление на III этапе всероссийских соревнований «Кожаный мяч – Лига юных футболистов». Турнир среди мальчиков 2015–2016 годов рождения в дивизионе «Мегаполис» проходил в Салавате с 2 по 7 сентября. Об этом сообщается в группе спортшколы в соцсети «ВКонтакте».



Фото: спортшкола «Стрела»



Фото: спортшкола «Стрела»



Фото: спортшкола «Стрела»



Фото: спортшкола «Стрела»







Псковская команда заняла итоговое 11-е место среди 16 команд – победителей региональных этапов.

Главным индивидуальным достижением турнира стал успех нападающего Павла Крюкова: забив семь мячей, он завоевал звание лучшего бомбардира соревнований. По итогам игр лучшим игроком в составе псковской команды признан Ян Смирнов.

Отличился и тренерский штаб: наставник «Стрелы» Валерий Семёнов был признан лучшим игроком товарищеского матча между сборной тренеров и командой города Салавата.