Псковская биатлонистка завоевала вторую медаль на межрегиональных соревнованиях в Смоленской области
Псковская биатлонистка Полина Макеева завоевала бронзу в кросс-спринте на 2,4 километра на межрегиональных соревнованиях в Смоленской области, сообщается в группе «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте».
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Фото: группа «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте»
Это вторая медаль псковской биатлонистки на этих стартах. Днём ранее она стала победительницей в индивидуальной гонке.
«Хочется сказать большое спасибо организаторам за проведение соревнований и родителям за веру в своих детей и поддержку», – отметили в группе.
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