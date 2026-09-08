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Спорт

Псковская биатлонистка завоевала вторую медаль на межрегиональных соревнованиях в Смоленской области

Псковская биатлонистка Полина Макеева завоевала бронзу в кросс-спринте на 2,4 километра на межрегиональных соревнованиях в Смоленской области, сообщается в группе «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте».

  • Псковская биатлонистка завоевала вторую медаль на межрегиональных соревнованиях в Смоленской области
    Фото: группа «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте»
  • Псковская биатлонистка завоевала вторую медаль на межрегиональных соревнованиях в Смоленской области
    Фото: группа «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте»
  • Псковская биатлонистка завоевала вторую медаль на межрегиональных соревнованиях в Смоленской области
    Фото: группа «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте»
  • Псковская биатлонистка завоевала вторую медаль на межрегиональных соревнованиях в Смоленской области
    Фото: группа «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте»
  • Псковская биатлонистка завоевала вторую медаль на межрегиональных соревнованиях в Смоленской области
    Фото: группа «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте»

Это вторая медаль псковской биатлонистки на этих стартах. Днём ранее она стала победительницей в индивидуальной гонке.

«Хочется сказать большое спасибо организаторам за проведение соревнований и родителям за веру в своих детей и поддержку», – отметили в группе.

Завтра, 9 сентября, на свои первые старты в Мордовию отправятся старшие юноши.

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