Проект бюджета Псковской области на 2023 год направлен всем комитетам Собрания

16:34, 02 ноября 2022, ПАИ

На рассмотрение всех четырёх парламентских комитетов направил поступивший в Собрание проект закона «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» спикер Александр Котов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Представленные в законопроекте параметры не окончательны. Председатель регионального парламента подчеркнул, что после принятия федерального бюджета во втором чтении до регионов будут доведены объёмы безвозмездных поступлений.

На сегодняшний день доходы областного бюджета 2023 года запланированы в размере 45,12 млрд рублей, расходы – 47,98 млрд рублей при дефиците – 2,8 млрд рублей. Год назад цифры были меньше: при внесении проекта бюджета доходы были обозначены в размере 42,82 млрд рублей, расходы – 46,05 млрд рублей при дефиците 3,22 млрд рублей. За год доходы и расходы выросли почти на 9 млрд рублей.

Бюджет 2023 года без всяких сомнений социально ориентирован, поделился первыми впечатлениями вице-спикер, руководитель профильного бюджетного комитета Александр Братчиков, комментируя поступивший проект.

«Уже сейчас мы видим, что начальные параметры почти на 2,5 млрд рублей больше, чем принятые год назад на этапе первого чтения. Соответственно, все обязательства, которые брал на себя регион, будут выполнены в полном объёме», - подчеркнул Александр Братчиков.

Кроме того, вице-спикер обратил внимание на значительное увеличение собственных доходов области – прибавка к цифре этого года прогнозируется в размере 1,3 млрд рублей, что, по словам Александра Братчикова, указывает на рост зарплат в регионе.

«Конечно, это цифры плановые, что-то может изменится, но я надеюсь, что они только вырастут. Для сравнения: когда мы принимали бюджет 2022 года в первом чтении, он был 42,8 млрд рублей, а на сегодняшнюю дату – уже 51,6 млрд рублей. Т. е. в течение года идут достаточно большие финансовые поступления», - привёл пример Александр Братчиков.

Председатель профильного комитета уточнил, что рост доходной базы происходит за счёт выделения федеральных средств на сбалансированность бюджета, субсидий и субвенций, а также «неокрашенных» безвозмездных поступлений из федеральной казны, которые регион может использовать по своему усмотрению.

«Понятно, что деньги из федерального бюджета в виде «золотого дождя» на нас сыпаться не будут – чтобы рассчитывать на получение дополнительных средств, нам необходимо тщательным образом выполнять все требования, которые предъявляются для участия в государственных программах, а также чётко защитить наши параметры по национальным проектам», - уточнил условия Александр Котов, отметив, что только в этом случае регион сможет рассчитывать на дополнительное федеральное финансирование.

По словам спикера, запланированное увеличение собственных доходов потребует немалых усилий от исполнительной и законодательной власти в части поддержки региональной экономики.

«Социальные обязательства будут выполнены – это вообще не обсуждается. Но следующий год мы будем работать в нестандартных условиях. Ситуация может меняться быстро. С уверенностью прогнозировать, что всё будет идти так же, как в предыдущие годы, нельзя. Однозначно, от всех потребуются дополнительные усилия», - обозначил перспективы Александр Котов.

Напомним, в предшествующие годы, чтобы скорректировать изменившиеся в ходе работы над законопроектом первоначальные параметры доходов и расходов, депутаты возвращались к повторному рассмотрению бюджета в первом чтении и лишь потом принимали его во втором и третьем чтении.

Так, в декабре 2021 года доходы и расходы областного бюджета ко второму чтению выросли почти на 2,7 млрд рублей, в 2020 году – более чем на 4,5 млрд рублей, а в 2019 году – на 1,9 млрд рублей.

Добавим, проект закона о бюджете поступил в региональный парламент в установленный срок, зарегистрирован в электронном виде и не дублируется на бумажном носителе.