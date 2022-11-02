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Общество

Михаил Васильев: Мы уважаем культуру и традиции малых народов

В преддверии Дня народного единства председатель ПРОО Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев поздравил малочисленный коренной народ сето. 

«Прекрасный пример того, что мы живем в многонациональной, многокультурной, многоконфессиональной стране! Мы уважаем культуру и традиции малых народов на высоком государственном уровне, несмотря на происходящие по ту сторону границы события и реплики в нашу сторону!» - сказал он.  

Как подчеркнул Михаил Васильев, он верит в то, что придёт время и взаимоотношения стран и народов будут строиться исключительно на принципах добрососедства, уважения, всеобщего развития и благосостояния. 

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