Михаил Васильев: Мы уважаем культуру и традиции малых народов

17:55, 02 ноября 2022, ПАИ

В преддверии Дня народного единства председатель ПРОО Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев поздравил малочисленный коренной народ сето.

«Прекрасный пример того, что мы живем в многонациональной, многокультурной, многоконфессиональной стране! Мы уважаем культуру и традиции малых народов на высоком государственном уровне, несмотря на происходящие по ту сторону границы события и реплики в нашу сторону!» - сказал он.

Как подчеркнул Михаил Васильев, он верит в то, что придёт время и взаимоотношения стран и народов будут строиться исключительно на принципах добрососедства, уважения, всеобщего развития и благосостояния.