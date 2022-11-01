Армен Мнацаканян занял третье место в федеральном топе «Псковской правды»
Лидер фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании Армен Мнацаканян занял третье место в федеральном медиарейтинге «Псковской правды» за октябрь.
Вице-спикер регионального парламента активно комментировал разрушение латвийской части Кургана Дружбы. Российский сегмент мемориала находится на территории Себежского района, входящего в состав одномандатного округа единоросса.
Напомним, что 28 октября в Латвии уничтожили созданный партизанами Латвии, России и Белоруссии Курган Дружбы.
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