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Общество

Масштабные учения по гражданской обороне прошли в Псковской области

Скриншот из видео в Telegram-канале Михаила Ведерникова

В Псковской области проведена масштабная проверка работоспособности системы гражданской обороны, в том числе готовности систем оповещения населения и состояния инфраструктуры защитных объектов. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале. 

«В условиях непростой военно-политической, международной обстановки нам необходимо принять все исчерпывающие меры для обеспечения безопасности жителей Псковской области. Одним из важнейших условий для решения этой задачи является отработка взаимодействия всех уровней власти и ответственных ведомств в случае возникновения той или иной внештатной ситуации», - написал он. 

Михаил Ведерников отметил, что система гражданской обороны много лет не проходила серьезные испытания. Также он добавил, что проводимые учения позволят понять слабые точки и в кратчайшие сроки будут приняты все необходимые меры для устранения недочетов. 

Напомним, что сегодня в Пскове в 10:30 прозвучали электросирены

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Масштабные учения по гражданской обороне прошли в Псковской области


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