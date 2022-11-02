Масштабные учения по гражданской обороне прошли в Псковской области

17:43, 02 ноября 2022, ПАИ

В Псковской области проведена масштабная проверка работоспособности системы гражданской обороны, в том числе готовности систем оповещения населения и состояния инфраструктуры защитных объектов. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«В условиях непростой военно-политической, международной обстановки нам необходимо принять все исчерпывающие меры для обеспечения безопасности жителей Псковской области. Одним из важнейших условий для решения этой задачи является отработка взаимодействия всех уровней власти и ответственных ведомств в случае возникновения той или иной внештатной ситуации», - написал он.

Михаил Ведерников отметил, что система гражданской обороны много лет не проходила серьезные испытания. Также он добавил, что проводимые учения позволят понять слабые точки и в кратчайшие сроки будут приняты все необходимые меры для устранения недочетов.

Напомним, что сегодня в Пскове в 10:30 прозвучали электросирены.