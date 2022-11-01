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Политика

Александр Гончаренко впервые попал в региональный медиарейтинг «Псковской правды»

Новый председатель Псковской городской Думы 7-го созыва Александр Гончаренко попал в октябрьский региональный топ-30, который составляет «Псковская правда».

Если упоминаний по итогам сентября не хватило для того, чтобы он вошел в топ-30, то по итогам второго месяца осени их было достаточно, чтобы Александр Гончаренко обосновался в центральной части медиарейтинга (13-е место, медиарейтинг 877).

Эксперты полагают, что должность руководителя представительного органа власти областной столицы позволит ему и в дальнейшем удерживаться в сфере внимания СМИ, а значит - и в топе.

Напомним, 22 сентября единоросс Александр Гончаренко избран председателем Псковской городской Думы 7-го созыва.

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