Михаил Ведерников объяснил значимость учений по гражданской обороне

22:02, 02 ноября 2022, ПАИ

В правительстве Псковской области подвели предварительные итоги прошедших сегодня учений по тестированию системы гражданской обороны. Об этом пишет Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Учения проведены на достаточно высоком профессиональном уровне. Организация взаимодействия между всеми структурами отработана. Коллеги на местах в большинстве случаев также эффективно и оперативно решали все поставленные задачи.

Инженерная и коммунально-техническая спасательные службы принимали решения взвешенно и чётко. Проверена готовность к эвакуации людей и материальных ценностей. Идёт анализ состояния защитных сооружений, готовятся предложения об их приведении в порядок там, где это необходимо.

Благодарю всех, кто принимал участие в организации и проведении учений. Окончательные выводы будут сделаны после 10 ноября», — отметил глава региона.

Михаил Ведерников напомнил, что оснований для беспокойства нет. Учения проводились в плановом режиме в рамках исполнения указа президента. Глава региона пообещал подробнее рассказать о них в еженедельном видеообращении.