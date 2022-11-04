Михаил Ведерников объяснил значимость учений по гражданской обороне
В правительстве Псковской области подвели предварительные итоги прошедших сегодня учений по тестированию системы гражданской обороны. Об этом пишет Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
«Учения проведены на достаточно высоком профессиональном уровне. Организация взаимодействия между всеми структурами отработана. Коллеги на местах в большинстве случаев также эффективно и оперативно решали все поставленные задачи.
Инженерная и коммунально-техническая спасательные службы принимали решения взвешенно и чётко. Проверена готовность к эвакуации людей и материальных ценностей. Идёт анализ состояния защитных сооружений, готовятся предложения об их приведении в порядок там, где это необходимо.
Благодарю всех, кто принимал участие в организации и проведении учений. Окончательные выводы будут сделаны после 10 ноября», — отметил глава региона.
Михаил Ведерников напомнил, что оснований для беспокойства нет. Учения проводились в плановом режиме в рамках исполнения указа президента. Глава региона пообещал подробнее рассказать о них в еженедельном видеообращении.
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