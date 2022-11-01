Совбез ООН не принял требование России о расследовании военно-биологической деятельности на Украине

00:49, 03 ноября 2022, ПАИ

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию России о расследовании военно-биологической деятельности на Украине. Документ не набрал необходимых девять голосов из 15, сообщает ИА «Известия».

Среди стран, проголосовавших за резолюцию, были Россия и Китай, в то время как Соединённые Штаты, Великобритания и Франция выступили против неё. Другие страны воздержались.

В постпредстве при ООН сообщили, что РФ крайне разочарована результатами заседания. Вопросы России к США и Украине по поводу биологических лабораторий сохраняются, несмотря на итоги голосования.