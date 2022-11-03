Репетитора по математике за 100 тысяч рублей ищут в Пскове

09:46, 03 ноября 2022, ПАИ

В Псковской области ищут онлайн-репетитора по математике, которому готовы платить до 98 000 рублей, сообщает пресс-служба компании по поиску работу HeadHunter.ru.

С начала года в регионе было доступно всего 7 вакансий для онлайн-репетиторов и только одна вакансия для онлайн-репетитора по математике.

Касательно вакансии онлайн-репетитора по математике с зарплатой до 98 000 – такой доход компания готова предоставить специалистам с опытом работы в профессии не менее 6 месяцев. Будущему работнику предстоит помогать учащимся с освоением школьного материала, выполнением домашних заданий, подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ. Отметим, что средняя зарплата репетитора по математике в России на данный момент – 55 000.

Вакансия предполагает свободный график работы. Сотруднику необходимо наличие персонального компьютера или ноутбука, с видеокамерой и микрофоном, а также стабильное интернет-соединение, наличие самозанятости или готовность её открыть.

Работодатель предлагает уникальные условия для соискателей. Выплаты 2 раза в месяц, поминутная тарификация оплаты: стоимость минуты урока – от 6 до 8 рублей; обучение за счет компании: бесплатный доступ к базе знаний для преподавателей, онлайн мастер-классы, специальная цена подписки для членов семьи соискателя, поддержка, которая общается человеческим языком, а не шаблонами (скорость ответа от поддержки – 1,5 минуты).