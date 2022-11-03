Спектакль «Мастер и Маргарита» покажут в Пскове 26 ноября

11:29, 03 ноября 2022, ПАИ

Музыкальный спектакль «Мастер и Маргарита» пройдет 26 ноября в 18:00 в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Именно этой ночью решаются судьбы героев. Все действующие лица максимально серьёзны - они понимают, что сегодня сводятся счёты, истекают сроки наказаний. Мир устроен справедливо и поэтому можно со спокойной уверенностью жить дальше? Свободен? Булгаков не даёт определённого ответа, и каждый из нас может самостоятельно принять решение, выбрать ответ для себя», - рассказали в дирекции.

Режиссер постановки - заслуженный работник культуры РФ Мария Оссовская, чтецы - Василий Соловьёв и Софья Хилькова, за органом - Стефанида Ермолаева.

Билеты можно приобрести по ссылке.