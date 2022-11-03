Депутаты гордумы высказались о кандидатах на пост главы Пскова

10:53, 03 ноября 2022, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы высказались о кандидатах на пост главы Пскова. Решение будет принято на сессии ПГД сегодня, 3 ноября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Оба кандидата достойные, но так как я больше работала с Борисом Елкиным, хочу высказать свое мнение как депутат, как руководитель медорганизации, как гражданин. Мне нравится, что Борис Андреевич вдумчиво, без чиновничьих амбиций, по-деловому обсуждает вопросы и с жителями Пскова, и с коллегами», – сказала депутат гордумы, главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая.

«Работа Елкина организована на хорошем уровне. И отсутствие множества кандидатов – свидетельство тому, что Борис Елкин со своими обязанностями справляется. Я считаю, что это достойная кандидатура на пост главы Пскова», – заявил депутат «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Михаил Иванов.

В свою очередь депутат от партии «Яблоко» Татьяна Пасман заметила, что новый кандидат должен вести конструктивную работу и с оппозицией.

Их коллега по Думе Марина Борисенкова отметила улучшения в плане организации доступной среды для маломобильных граждан во время работы Бориса Елкина на посту главы администрации Пскова.

Депутат Григорий Стороненков тоже поддержал кандидатуру Бориса Елкина, который, по его словам, доказывает свою компетентность «не словом, а делом».

Напомним, 27 мая депутаты Псковской городской Думы провели очередную, 66-ю сессию, на которой одобрили поправки в Устав Пскова. Согласно внесённым изменениям, глава городского округа, являющегося административным центром, избирается представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Ранее сообщалось, что выборы главы Пскова пройдут на сессии Псковской городской Думы седьмого созыва, которая состоится 3 ноября.