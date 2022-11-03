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Общество

Более 800 псковских семей получили в ПФР пособие при рождении ребенка

847 семей получили единовременное пособие при рождении ребенка по линии Пенсионного фонда в Псковской области в этом году. Общая сумма выплат составила более 16,8 млн рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

Единовременная выплата в размере 20 472,77 рубля на каждого ребенка назначается неработающему родителю, опекуну, усыновителю или приемному родителю ребенка. Получатель выплаты при этом может учиться очно в организации высшего, среднего или дополнительного профессионального образования. Трудоустроенному родителю деньги выплачиваются по месту работы.

Для оформления пособия нужно подать заявление в клиентской службе ПФР или в МФЦ. Если все подтверждающие сведения о праве семьи на пособие поступят в фонд из соответствующих организаций, выплата будет назначена только по заявлению. Если каких-то сведений не хватит, право на выплату подтверждается свидетельством о рождении ребенка и справкой с места работы другого родителя о том, что пособие ранее не назначалось.

«Заявление нужно подать не позднее чем через 6 месяцев после рождения ребенка. Рассмотрение заявления занимает до 10 рабочих дней со дня поступления в Пенсионный фонд необходимых сведений от организаций и документов родителя. В отдельных случаях срок может быть продлен на 20 рабочих дней. При положительном решении средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней», — говорится в сообщении.

Напомним, с 2022 года единовременное пособие при рождении ребенка вместе с рядом других мер поддержки семей с детьми передано Пенсионному фонду из органов социальной защиты.

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