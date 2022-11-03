В Совфеде наградили подростка из Псковской области за спасение детей

12:24, 03 ноября 2022, ПАИ

В Совете Федерации наградили детей-героев за спасение людей и проявленное мужество, среди них 13-летняя София Холодцова из Псковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Совета Федерации.

Всего удостоверения детей-героев и медали верхней палаты получил 21 ребёнок из разных субъектов РФ. По традиции церемония приурочена ко Дню народного единства, который отмечают 4 ноября.

«На вас сегодня смотрит вся страна, покажут по телевизору, расскажут о ваших подвигах. Хотя вы ещё очень юные, но уже на вас большая ответственность — вы должны вот это звание героя нести очень ответственно. Чтобы брали с вас пример ваши сверстники, чтобы мы всегда вами гордились. Это первая награда в вашей жизни, но, уверена, их будет очень много и будет много новых свершений, достижений и подвигов. Я вам желаю удачи», – сказала детям председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Напомним, что София Холодцова спасла из пожара семерых младших братьев и сестер.