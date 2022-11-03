Командированным из Пскова в новые регионы чиновникам будут платить двойные зарплаты

12:30, 03 ноября 2022, ПАИ

Выплату двойной зарплаты для командированных муниципальных служащих в ДНР и ЛНР утвердили на сессии Псковской городской Думы 3 ноября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель гордумы Александр Гончаренко отметил, что на данных территориях в нынешней ситуации могут возникнуть незапланированные расходы. «Надо учитывать элемент внезапности, могут быть нестандартные ситуации», - пояснил он.

Председатель Псковской областной организации «Всероссийское общество инвалидов», депутат Марина Борисенкова подчеркнула, что отчёт может быть предоставлен после командировки в связи со сложной обстановкой - без напечатанных чеков и квитанций, но «бухгалтерия примет и квитанцию, написанную от руки».

Данный проект поддержал 21 депутат, против высказался один, ещё двое воздержались.

Ранее сообщалось, что инициативу о двойной зарплате для командированных в новые регионы одобрили в Собрании.

Напомним, что чиновники, командированные на новые территории РФ, будут получать зарплату в двойном размере и суточные в размере 8,5 тысяч рублей, говорится в указе президента Владимира Путина. Из документа следует, что решение принято для повышения уровня социальной защищенности госслужащих, командированных в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.